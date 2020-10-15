وزير الاتصالات للشباب: اكتسبوا الخبرات لتنافسوا في سوق العمل العالمية

طالب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب بالاهتمام باكتساب الخبرات والعمل على رفع مستوى قدراتهم لتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل العالمية.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، قائلا: "يجب على الشباب الاطلاع على مختلف المبادرات التي تقدمها الوزارة في مجالات التدريب في مختلف التخصصات التكنولوجية وفى مستويات متعددة والتي تتنوع بين التدريب الرقمي، والنموذج الممتزج، والتدريب التقليدي".

وأشار طلعت إلى أنه سيتم قريبا افتتاح مراكز إبداع مصر الرقمية التي تم تدشينها في جامعات في عدد من المحافظات بهدف توفير فرص تدريبية للشباب ورعاية الإبداع، مشيرا إلى أن مبادرة شغلك من بيتك، حققت نجاحات خلال الفترة الماضية، حيث يتضمن محور التدريب بالمبادرة على مواد تدريبية متنوعة من منصات تعليمية تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المنصات العالمية، وتتمحور هذه المواد التدريبية حول مهارات العمل الحر وكيفية الالتحاق بمنصاته عبر الإنترنت.

وأشار إلى أنه يتضمن محور التوجيه الخاص بالمبادرة على مشاركة خبراء في مجال العمل عن بُعد والتى يتلقى من خلالهم مُشتركو المبادرة توجيهات فعَّالة للاستفادة من الفُرص المُتاحة في سوق العمل وذلك عبر محاضرات عامة تعرض أفكارًا تُناسب أعداداً كبيرة من الحاضرين؛ وذلك إلى جانب عقد لقاءات أُخرى متخصصة لمُعالجة قضايا وتحديات بعينها والإجابة على تساؤلات مُحددة من المشاركين.

يذكر أن هناك أكثر من 120 متخصصا على منصة شغلك من بيتك، وتحتوي المنصة على تسجيلات لأكثر من 20 ندوة ولقاء للخبراء مع جمهور العمل الحر من مختلف المحافظات.

ومن خلال محور الشراكات تقوم شركات التوظيف عن بُعد ومنصات العمل الحر بعرض فرص العمل المتاحة من خلال المبادرة، كما تقوم المنصات المشاركة بتوفير امتيازات خاصة للمشتركين من خلال المبادرة لتشجيعهم على بداية مستقبلهم المهني في المجال.

وحقق عدد من الشباب الذين شاركوا في مبادرات وزارة الاتصالات والذين تحلًّوا بالإصرار والعزيمة حتى أصبحوا من المحترفين في العديد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأصبحوا من الخبراء الداعمين للمشتركين الجدد في المبادرة. قد أصبحت مهارة العمل الحر تمثل أحد معايير إنهاء البرامج التدريبية بنجاح ومستوى تنفيذها وقياس أثرها والعائد من استثماراتها، بالإضافة إلى المعايير الأخرى المتمثلة في إتمام الدورة والحصول على الشهادات المتخصصة الخاصة بها، والحصول على فرصة عمل منها، وتحقيق عائد مادي للمتدرب.