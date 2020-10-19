خبير أمني عن خطورة الحسابات الوهمية: أمريكا بتدوق من نفس الكاس

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن منصات التواصل الاجتماعي، يجرى استغلالها للتلاعب والهجوم الشديد على الدولة المصرية، وعندما يتم الرد على الأكاذيب التي تنشرها يجرى حظر أي حساب يفند الشائعات، مؤكدًا أن هذا الأمر يتعارض مع سياسات المنصة.

وأضاف "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن نفس الأمر يتكرر في الولايات المتحدة الأمريكية، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية: "بيدوقوا من نفس الكاس اللي صدروه للدول الأخرى".

وتابع أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، متخوف بشدة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتلاعب بعقول الناخبين وهو ما يحدث، مشيرًا إلى أنه طلب من شركات التكنولوجيا بشكل مباشر في آخر 10 شهور، التعجيل بإطلاق برامج وأدوات من شأنها كشف الحقيقي من المزيف، من خلال الصور والفيديوهات وغيرها من الوسائط الأخرى.

وأوضح، أن "ترامب"، وصل إلى البيت الأبيض مستغلًا موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وبالتالي فهو أدرى المرشحين بخطورتها وخطورة منصات التواصل الاجتماعي، ويخشى من تزييف الأخبار واستغلالها في تزكية مرشح على الآخر.

وواصل الخبير الأمني: "بالرغم من كل القيود التي وضعتها منصة فيس بوك وكل المنصات بمنع الإعلانات الممولة السياسية خلال فترة الانتخابات لكن يتم التحايل على هذا الأمر من خلال استغلال المنصات عبر حسابات وهمية وأخبار مزيفة منتشرة بشكل كبير جدا وهو ما يطلق عليه الأخبار الدوارة التي تتسم بأنها تنتشر بشدة في بعض المواسم والمناسبات".

وأشار "حجاج" إلى أن منصات التواصل الاجتماعي مؤثرة في كوكب الكرة الأرضية، إذ يجرى إطلاق أسماء لطيفة على بعض الأشياء البذيئة لكي تكون مستساغة لآذان المتلقين تمهيدًا لتغيير فكرهم أو القطاع المستهدف.