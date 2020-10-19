موسى عن تصريحات أسامة هيكل: يطعن الدولة المصرية ويدعم إعلام الإخوان

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عقب تصريح له على موقع التواصل الاجتماعي بأن 65% من الشعب المصري لا يُشاهد البرامج التليفزيونية أو يقرأون الصحف الورقية، قائلًا: "يعني وزير الإعلام مسبناش في حالنا، ولا دخل معانا معركة ضد الإعلام المعادي، ولا واجه معانا، كما يجب أن يكون في مقدمة الذين يواجهون أعداء البلد".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن أسامة هيكل طعن الدولة المصرية، كما يتم طعنها من جماعة الإخوان الإرهابية، "ردود الفعل على تصريحاته غير مسبوقة، رغم أنها أكاذيب وشائعات وغير حقيقي، عندنا نسب المشاهدة، أنا عارف نسب مشاهداتي، كل واحد عارف مكانه فين، لما اطلع على الهواء وأقول هذا البرنامج من أهم برنامجين في مصر، بقول كده عشان نسب المشاهدة".

وتابع: "كل القنوات عارفة نسبة مشاهداتها، كل الناس عارفة مين بيتشاف ومين لا، حتى لو واحد بيشوفه 4 أنفار بس، اسمه موجود في المنظومة ليه تكسر فيه، يعني الإعلام بتاعنا أكسر فيه وأكسر الإعلام المصري وأدعم إعلام يخون البلد، أه ده دعم، بتديله الدعم لأن دي تصريحات متطلعش من وزير الدولة ولا تطلع من مسؤول".

واستنكر الإعلامي قيام وزير الدولة للإعلام في الدولة المصرية بالطعن في الإعلام المصري، رغم أنه مسؤول بدرجة أولى في هذا الملف، وهو كيف يتم مواجهة أعداء الوطن، "هل الوزير أدى دوره، لا، للأسف لا، لو أنا النهارده وزير ومش واقف مع إعلام بلدي ضد الإعلام المعادي، امتى هقف؟، ليه معملتش اجتماعات مع العاملين في قطاع التليفزيون ولو لمدة ساعة واحدة والعاملين في الصحافة، ولو لمدة ساعة واحدة".

وتابع مستنكرًا: "هل ده يليق، أهاجم إعلام مصر وأترك الإعلام المعادي، اللي هما مش وراهم حاجة بقالهم 3 أيام سوى تصريحات الوزير، اداهم اللي هما عاوزينه وكانوا يتمنوه، رغم إنه غير صحيح وكذب وشائعات، كل اللي كتبه غلط، ازاي وزير مسؤول لما يخاطب يطلع على الفيس بوك يعمل كده، ساب إيه للي قاعد في الغيط، ايه الفارق، ده رجل الدولة، وكان وزير 2011، ورئيس مدينة الانتاج الإعلامي، ثم وزير 2020 منذ 10 شهور".