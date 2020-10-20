"النواب" يستعد لعقد جلساته البرلمانية مطلع نوفمبر المقبل

يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلسته الثانية من عمر دور الانعقاد السادس مطلع نوفمبر المقبل، وذلك لمناقشة عدد من الأمور المهمة والتى تحتاج إلى انعقاد المجلس قبل إجراء انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

وتعكف الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى على إعداد جدول عمل الجلسة البرلمانية والتى من المرجح أن تكون آخر جلسات الفصل التشريعي الأول، ما لم تتطلب الظروف عقد المجلس لجلسات برلمانية أخرى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تعكف فيه عدد من اللجان البرلمانية لمناقشة عدد من القوانين والموضوعات الهامة تمهيدا لإعداد تقرير بشأنها، ليضاف إلى حصاد العمل الرقابى لكل لجنة برلمانية.

وتعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعا اليوم "الثلاثاء"، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T في ميناء شرق بورسعيد، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي النقل والمواصلات، الشؤون الدستورية والتشريعية.

وفي سياق آخر يعكف المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية على إعداد تقرير متكامل بشأن الأدوات الرقابية التى استخدمتها اللجنة بموجب حقها المكفول لها وفقا للدستور ولقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ويتضمن التقرير موقف الوزارات والقطاعات المعنية بالدولة فى كل موضوع.

وأكد النائب أحمد السجينى فى تصريح لـ"الوطن"، أن لجنة الإدارة المحلية واحدة من اللجان البرلمانية التي تتبعت الأثر التشريعى لعدد من القوانين التى صدرت ذات الاختصاص على مدار الفصل التشريعى الأول.

ويتمتع مجلس الشيوخ بعدد من الاختصاصات الهامة التي حددها الدستور، وهي:

دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية

دعم السلام الاجتماعى

يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

يؤخذ رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

يؤخذ رأيه فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة

يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب

يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجي