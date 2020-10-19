ميكانيكي كفيف بالبحيرة: "إيدي حافظة المسامير"

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تقريًرا عن عبده حجازي، ميكانيكي كفيف بقرية ميت أبو الكوم بمحافظة البحيرة، تحت عنوان "أمهر ميكانيكي في أبو الكوم".

وظهر "حجازي" خلال التقرير، الذي عُرض خلال البرنامج، وهو يعمل بيده على الرغم من فقدانه للبصر، وسط دعم كبير من الناس والأهالي له.

وقال الميكانيكي، إن إصابة فقدان البصر، جاءت له بشكل تدريجي منذ عدة سنوات، حيث إنه شعر بمشاكل في عينيه، وحينما ذهب إلى طبيب، أكد له أن لديه ضمور في العصب البصري، ويجب عليه أن يتحمل حالته لأنه سيعيش بها، ويحصل على علاج بشكل دوري.

وأضاف: "أنا شغال الحمد لله بشكل طبيعي، وإيدي حافظة مكان المسامير، ومع الشغل والممارسة، مفيش حاجة بقت صعبة بالنسبة ليا، والحمد لله ربنا موفقني وشغال، أنا كنت ميكانيكي قبل فقدان البصر، ودي المهنة بتاعتي في الأساس".

وتابع: "فتحت ورشة لنفسي، عشان محدش كان هيرضى يشغل واحد زيي عنده، كنت ميكانيكي في الأول أصلا، والحمد لله شغال، ومعنديش أي مشكلة في الشغل دلوقتي".

إيمان الحصري تشكر "فايق": ساهم في إلحاق طالب متفوق بكلية خاصة

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن إحدى الجامعات الخاصة وافقت أن يستكمل الطالب علاء عبدالرحمن، مريض الألبينو، الدراسة بها، بعد عرض حالته الأسبوع الماضي لأمنيته في الالتحاق بكلية الطب، ولكن حصوله على مجموع أقل بـ3 درجات كان يمثل عائق أمام تحقيق حلمه.

وأضافت "الحصري"، خلال تقديمها لبرنامجها "مساء DMC" والمذاع على فضائية "DMC"، أن من أخبرها بموافقه الجامعة على حالة "عبدالرحمن" هو المذيع أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" على ذات الفضائية، كما أكد لها أن الجامعة ستسقبله وتعطيه المنحة للدراسة فيها، موضحة أن برنامج "مصر تستطيع" أطلق مبادرة للطلاب المتفوقين الذين يستحقوا الحصول على منح للتعلم بشكل جيد.

وتابعت: "المبادرة بتقدم للطلاب الشاطرين اللي الحظ محلفهمش أنهم يحصلوا على تلك المنحة الخاصة، وأحمد فايق كلمني وقالي أن عبدالرحمن هيدخل بين العدد اللي متفق عليه بين برنامج مصر تستطيع والجامعات الخاصة أنه يدخل يدرس ويحصل على تلك المنحة ويحقق حلم حياته لأنه يستحق، وبشكر زميلي العزيز أحمد فايق، وعبدالرحمن عرف دلوقتي أن ربنا استجاب للي كان عايزه ويدرس في الكلية اللي بيحبها بمنحه في أحدى الجامعات المهمة".