"بيطري مطروح" تنظم قافلة لتدريب الطلاب على فحص اللحوم وسلامة الغذاء

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة مطروح، تحت رعاية الدكتورمصطفى النجاررئيس الجامعة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بمطروح، قافلة طبية بيطرية مجانية لخدمة المجتمع المحلى فى قرية فوكة التابعة لمركز ومدينة الضبعة، لخدمة المربين وخدمة العملية التعليمية، وشارك فيها طلاب وطالبات الفرقة الخامسة بالكلية.

وتضمنت القافلة تعريف الطلاب بمختلف الفحوص المعملية والتشخيصية، والتعرف على أحدث الأجهزة فى تشخيص أمراض الحيوان، وفحص اللحوم، والتعرف على سلامتها لحماية المستهلك، كما تم إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة الجميع.

وقال "النجار" إن التدريب يهدف إلى مساعدة الطالب على التشخيص الإكلنيكى للأمراض الباطنة والمعدية، لتأهيل خريج قادرعلى مواكبة متطلبات سوق العمل الإقليمى والدولى ، بالإضافة لتنمية الثروة الحيوانية بمحافظة مطروح.

ومن سياق آخر تفقد "النجار" من خلال جولة مع بداية العام الدراسى الجديد العديد من الكليات فى الجامعة منها كليات الزراعة الصحراوية والبيئية، والتمريض، والسياحة والفنادق، لمتابعة سير العملية التعليمية، والتأكيد على الإلتزام بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، من قياس درجة حرارة للطلاب عند دخولهم من البوابات، وإرتداء الكمامات، والإلتزام بالتباعد بين الطلاب فى المدرجات، ومنع التجمعات.

وتابع "النجار" تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتطهير القاعات والمعامل وتعقيمها، وإعلان الجداول الدراسية للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، مؤكدًا ضرورة تحقيق الإنضباط فى العملية التعليمية، وتواجد العمداء وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة منذ اليوم الأول للدراسة.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات والقائمين على العملية التعليمية على الجهد المبذول للإعداد للعام الجامعى الجديد، ودعاهم لتيسير جميع السبل وتذليل المعوقات أمام أبنائنا الطلاب بما يساهم فى النهوض بالعملية التعليمية والإرتقاء بالجامعة ككل، متمنياً لجميع الطلاب دوام التوفيق فى دراستهم الجامعية.