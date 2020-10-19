حظك اليوم الاثنين 19-10-2020 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الجدي بالقدرة المرتفعة على التحكم في النفس، وتوجيه تصرفاته لتنفيذ الصواب.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لتحليل المواقف بدقة، وينصحك الفلك بالعمل خلف الستار، وقد تكون بحاجة للهدوء والانعزال قليلًا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم قد تميل لعدم إظهار مشاعرك، حاول أن تعطي مزيدًا من الاهتمام لمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.