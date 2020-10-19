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حظك اليوم الاثنين 19-10-2020 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الإثنين 19 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يتمتع مولود برج القوس بشخصية حيوية ونشيطة، كما يحب الاكتشاف، لذلك هو كثير الأسئلة ولا يمكن إحباطه بسهولة،.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تتميز بديناميكية ويقظة ذهنية وتؤثر فيمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تتمكن من فرض إرادتك ورغباتك بذكاء، وتلفت إليك الأنظار وتفتن الجنس الآخر!

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.

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