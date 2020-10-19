حظك اليوم الاثنين 19-10-2020 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الدلو أنه غير متسامح، ومن الصعب تغيير رأيه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على الدعم بسهولة، وتتواصل جيدًا مع من حولك وتتوطد صداقات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تبدو أكثر تحررًا وأكثر قدرة على إيجاد حلول لمشكلة عاطفية عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد داوود، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.