الإبراشي: أسامة هيكل أصبح "بطلا" لقنوات الإخوان

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، جاء في هذا المنصب خصيصًا ليكون على رأس مهامه مواجهة الإعلام المعادي وقنوات الإخوان وفجأة وخلال الساعات الماضية أصبح بطلًا عند جماعات الإخوان وقناة الجزيرة الممولة وكل القنوات المعادية، وأصبح رمزًا لأزمة جديدة تعمل عليها جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن تصريحات أسامة هيكل بأن 65% من الشعب المصري لا يشاهدون برامج التليفزيون ولا يقرأون الصحف الورقية يُحقق أهداف الإخوان وتلك الجماعة التي تُحاول شيطنة الإعلام المصري، "لما يلاقوا الوزير نفسه بيحقق لهم ده يبقى هما عاوزين إيه تاني أكتر من كده".

وأشار الإعلامي، إلى أن وزير الدولة للإعلام يحاول هدم المعبد من الداخل، كما أن تصريحاته تسببت في الكثير من الكوارث وخدمت قنوات الإخوان وأعاقت الأهداف الوطنية، بينما يتهم كل من يهاجمه بأنه مخبر ويعمل لحساب جهات أخرى، "من هنا نبتدي شيطنة الإعلام من قبل جماعة الإخوان، لمصلحة الجماعة الإرهابية".

وتابع: "الإعلام المصري لا يتلقى التعليمات، أسامة هيكل هو الذي يتلقى التعليمات، أسامة مارس ذلك من قبل في أعقاب ثورة 2012، أنا لم أهاجمه من الآن، أنا كنت أهاجمه من قبل وهو أيضًا هاجمني في مذكراته".