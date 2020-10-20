محافظ أسوان: نخطط لإقامة مشروع سكني على غرار "الأسمرات"

أكّد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سعي المحافظة لتحقيق ذلك من أجل توفير سكن آمن وملائم للمواطن الأسواني وخاصة للمقيمين في المناطق العشوائية، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، برئاسة المهندس خالد صديق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق نموذج مشروع الأسمرات في المحافظات المختلفة.

جاء ذلك في أثناء الاجتماع الذي عقد لتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة في إنشاء مشروعات إسكان تصب في صالح أهالي وشباب المحافظة، علاوة على حسن إستغلال مواقع الأراضي المميزة في مشروعات استثمارية جادة، وذلك بحضور الدكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بجامعة بنها السابق واستشاري مشروع الأسمرات، إلى جانب الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، إضافة إلى مديري الإسكان والتخطيط والمتابعة.

وأعطى "عطية"، توجيهاته بإعداد زيارة ميدانية للدكتور رجب مجاهد ومجموعة العمل للمواقع المقترحة لهذه المشروعات من أجل عمل دراسات جدوى متكاملة تشمل مختلف البيانات والرفع المساحي والإحداثيات لتحديد سبل الاستفادة في إنشاء أنماط الإسكان المطلوبة، طبقاً لاحتياجات المحافظة ومطالب ورغبة المواطنين وخاصة فى المساحة المقترحة على 40 فدانًا بامتداد منطقة الصداقة الجديدة.

ولفت إلى أنَّه تمّ إعداد ملف لهذا المشروع السكني والذي سيضم 120 عمارة سكنية كمرحلة أولى تستوعب 15 ألف نسمة تمهيداً لعرضه على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وهو الذي يتوازي مع مشروعات تطوير العشوائيات الأخرى مثل تطوير منطقة الصحابي، مما أسهم فى إيجاد الحلول السريعة لأهم التحديات الحالية وهى تلبية إحتياجات المواطنين من الوحدات السكنية ، وطالب أشرف عطية بأن تشمل الدراسات الميدانية المواقع المدرجة فى الخريطة الإستثمارية الجديدة للمحافظة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المميزة في تنفيذ مشروعات تعمل على إحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات خاصة في زيادة الطاقة الفندقية، وأيضاً التوسع في الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية.