طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وأن يكون الطقس حار على جنوب سيناء مع هبوب رياح نشطة، مائلًا للحرارة على شمال الصعيد مع رياح معتدلة، وشديد الحرارة على الجنوب.

جاء ذلك في تقرير أذاعه برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر فضائية القناة الأولى، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 31 والصغرى 20

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19

مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى 20

بورسعيد العظمى 30 والصغرى 24

دمياط العظمى 30 والصغرى 22

الإسماعيلية العظمى 33 والصغرى 20

السويس العظمى 32 والصغرى 21

العريش العظمى 31 والصغرى 21

طابا العظمى 31 والصغرى 22

سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 16

شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 25

الغردقة العظمى 34 والصغرى 25

الفيوم العظمى 25 والصغرى 16

بني سويف العظمى 35 والصغرى 19

المنيا العظمى 35 والصغرى 18

أسيوط العظمى 36 والصغرى 19

سوهاج العظمى 37 والصغرى 20

قنا العظمى 38 والصغرى 20

الأقصر العظمى 39 والصغرى 21

أسوان العظمى 39 والصغرى 24

الوادي الجديد العظمى 39 والصغرى 23

حلايب العظمى 32 والصغرى 26