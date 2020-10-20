قنا ترفع درجة استعداد كافة القطاعات تحسباً لسيول محتملة

أعلن محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، اليوم الثلاثاء، أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية داخل المحافظة، تحسباً لسقوط أمطار غزيرة قد تصل الى حد السيول، بسبب موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد اعتبارا من اليوم وحتى الأحد المقبل، وفقاً لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح المحافظ أنه تم التأكد من جاهزية كافة مخرات السيول بالمحافظة، كما تم خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازي، حتى يتم استيعاب مياه السيول المحتملة في تلك الترع، والاستفادة منها في ري الأراضي.

وأشار محافظ قنا إلى أنه تم مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي حدث طارئ، بهدف الحد من الخسائر المحتملة عند سقوط السيول.

وأضاف "الداودي" أنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة يومياً، لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث سيول، وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والتي تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء.

ونظمت محافظة قنا، يوم 4 أكتوبرالجاري، بحضور اللواء أشرف الداودي، اصطفاف المعدات الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث، في مدينة قنا الجديدة، وذلك للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة بإدارة الأزمة، بالإضافة إلى الوقوف على حجم المطالب والاحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازم.

كما تابع المحافظ معسكر إيواء المتضررين من سوء الأحوال الجوية والسيول، والذي يضم 20 خيمة، ويستوعب 20 أسرة، تم تزويده بالأسرة والبطاطين والمراتب مع نقاط طبية وخيام إدارية وخدمية، بالإضافة إلى المطبخ والمطعم والفصول التعليمية، وشهد خلال تفقده للمعسكر تجربة عملية لإخلاء عدد من المواطنين المحتجزين داخل منزلهم بسبب اندلاع حريق به.