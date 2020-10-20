ضبط 269 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي في يوم واحد 

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 212 قطعة سلاح ناري بحوزة 184 متهمًا، وتنفيذ 82828 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبط 269 قضية مخدرات بحوزة 274 متهما، و53 هاربًا، و20 متهما بممارسة أعمال البلطجة، 160 دراجة نارية مخالفة، و17811 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

كما تمّ 4 تشكيلات عصابية، وجرى فحص 80 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات الأمنية.