آخر فرصة.. خطوات تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية للمتخلفين

تغلق جامعة الأزهر عصر اليوم، باب التقدم لتسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية للمتخلفين عن التقديم فى المرحلتين الأولى والثانية، والذي بدأ أول أمس الأحد 18 من أكتوبر 2020، ويستمر حتى اليوم الثلاثاء 20 من أكتوبر 2020.

وتستعرض "الوطن" خطوات تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية من بوابة الحكومة المصرية ويدويًا، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة..

وحدات النظم والشبكات بالجامعات الأزهرية

يمكن للطلاب المتخلفين عن التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى والثانية، التسجيل عن طريق التقدم إلى وحدة النظم والشبكات في الجامعة بمدينة نصر في القاهرة، بجوار كلية العلوم بنين.

خطوات تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية

- يدخل الطالب على موقع بوابة الحكومة المصرية ويختار تنسيق الثانوية الأزهرية بعد فتح باب التسجيل.

- إدخال رقم جلوس الطالب والرقم السري، مع مراعاة أن تكون كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية.

- يكتب الطالب الرقم التأكيدي، ثم يضغط على الخطوة التالية.

- يظهر للطالب البيانات الرئيسية الخاصة به مذكورا بها رقم الجلوس والرقم القومي، ومكان مكتوب فيه "هل ترغب في تبديل البطاقة"، ويضغط الطالب على كلمة نعم، ثم الخطوة التالية.

- يتم تسجيل الرغبات بالترتيب الذي يرغب فيه الطالب، حتى نهاية الكليات، والاحتفاظ بنسخة من ترتيب الكليات التي تم اختيارها حال كان متخلفًا ولم يسجل من قبل.

- أو يمكنه اختيار تعديل الرغبات، واختيار الكلية المناسبة وفقًا للحد الأدنى للمجموع والتوزيع الجغرافي والقواعد المعمول بها.

يذكر أنّ عدد الطلاب الحاصلين على 97% هذا العام بلغ 948 طالبًا مقارنة بالعام الماضي، الذي وصلت فيه الأعداد لـ310 طلاب فقط، وعدد الحاصلين على 98% بلغ 791 طالبًا مقارنة بالعام الماضي 173 طالبًا، وعدد الحاصلين على 99% بلغ 136 طالبًا مقارنة بالعام الماضي 33 طالبًا فقط، وعدد الحاصلين على 100%، 3 طلاب مقارنة بالعام الماضي "لا يوجد"، ما يشير إلى زيادة كبيرة في أعداد الحاصلين على مجموعات مرتفعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، واستوجب ارتفاع التنسيق.