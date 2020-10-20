الطرق والكبارى: سنمنع سير الميكروباصات نهائيا على الدائري بعد تطويره

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الطرق والكبارى، عن انتهاء مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري خلال العامين القادمين، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا عمل دراسة شاملة وكاملة لمنع سير الميكروباصات على الطريق الدائري بشكل نهائي عقب انتهاء تطويره، بحيث يكون قاصرا على سير السيارات الملاكى والأتوبيس الترددي السريع وسيارات النقل خلال الفترة من بعد 12 بعد منتصف الليل حتى السادسة صباحا.

8 مليارات جنيه تكلفة تطوير الطريق الدائري بالقاهرة الكبري

وقال مصطفى، لـ"الوطن"، إن الدولة تنفذ مشروعا متكاملا لتطوير وتوسعة الطريق الدائري بالقاهرة الكبري، حيث سيشمل 7 أو 8 حارات على الأقل في كل اتجاه مع تخصيص حارتين منعزلتين للأتوبيس الترددى، لافتا إلى أن مشروع تطوير الطريق الدائري والذي يبلغ طوله 106 كيلومترات، تكلفته الاستثمارية 8 مليارات جنيه.

وأوضح مصطفى أن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالطريق الدائري تشمل المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كيلومترا، بنسبة تنفيذ 20%، والمسافة من نفق سعد الشاذلي إلى تقاطع طريق مصر الإسكندرية الزراعي بطول 24 كيلومترا، بنسبة إنجاز 30%، وكذا المسافة من تقاطع الإسكندرية الصحراوي إلى تقاطع الواحات بطول 8 كيلومترات.

كما سبق وتم تطوير المسافة من الأوتوستراد إلى نفق سعد الشاذلي بطول 28.5 كيلومتر، وأن القطاع العرضي للطريق الرئيسي الحالي يبلغ 4 حارات في كل اتجاه، عرضها الحالي 37.2 متر، أما القطاع العرضي الجاري تنفيذه، فيتمثل في 7 حارات في كل اتجاه بعرض 60 مترا.

وأشار رئيس الطرق والكباري إلى أن هناك بعض الصعوبات التى تواجه الحكومة ممثلة فى وزارة النقل فى سرعة إنجاز أعمال تطوير الطريق الدائري والتي تتمثل في وجود تعارضات في خطوط المرافق القريبة من الطريق، حيث توجد تعارضات في مرافق الكهرباء بطول 11500 مترًا، في صورة كابلات، وأكشاك، وأعمدة، وكذلك تتعارض خطوط المياه والصرف الصحي مع استكمال الطريق بطول 10500 متر، وفي البنية التحتية للاتصالات يوجد أيضا تعارضات بطول 2500 متر، تتمثل في خطوط وأكشاك وأبراج اتصالات، كما تتعارض أيضا خطوط الغاز الطبيعي والمحابس وخطوط البترول بطول 5550 مترًا مع استكمال تنفيذ أعمال التطوير بالطريق الدائري، فيما يتطلب استكمال المشروع إزالة اشغالات بطول 2650 مترًا، وسنعمل على حل جميع هذه الصعوبات.