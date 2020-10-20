جامعة الجلالة تستقبل أولى دفعاتها للعام الدراسي الجديد

بدأت جامعة الجلالة استقبال أولى دفعاتها المتقدمة للدراسة للعام الدراسي الجديد 2020/2021، من خلال تنظيم فعاليات أسبوع التوجيه الطلابي، الذي يستمر على مدار عدة أيام، بغرض إرشاد الطلاب أكاديميا، والتأكد من إلمامهم بجوانب الحياة الجامعية الجديدة، من خلال تخصيص أيام تعريف لكل برنامج دراسي.

وحرص الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعه الجلالة، والدكتور طارق أبوالمعاطي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، على الحضور ولقاء الطلاب للترحيب بهم في الحرم الجامعي، والإجابة على الاستفسارات التي تخص دراستهم.

واستهل رئيس الجامعة كلمته، قائلا: "أبنائي الطلاب، إنّه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في حرم جامعة الجلالة، كأولى الدفعات المتقدمة للدراسة، وأود التأكيد لكم أنّنا حريصون على توفير السبل الممكنة لتطوير مهارات طلابنا من الناحية الأكاديمية، كما نراعي بناء شخصية طلابنا وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، قادرين على اقتحام سوق العمل بميزة تنافسية فريدة.

وبدأ عدد من أعضاء هيئة التدريس بكل برنامج دراسي، التعرف على الطلاب وإعطائهم نبذة عن كل برنامج سيتم دراسته، وعقب ذلك ، التقى الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة، وأولياء الأمور للإجابة على أسئلتهم التي تخص مستقبل أبنائهم وحياتهم داخل الجامعة.

وفي إطار تنظيم فعاليات الأسبوع؛ لم تغفل الجامعة عن اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في ظل انتشار وباء كوفيد -19؛ من خلال تنسيقها مع جمعية الهلال الأحمر المصري، والذي أرسل فريقا ووفر بتوفير مواد التعقيم والأقنعة الوقائية للحضور، إضافة لتوزيع نشرات توعوية على الحضور للحث على تطبيق التباعد الاجتماعي.

وتعد جامعة الجلالة إحدى الجامعات الأهلية التي افتتحت هذا العام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقع الجامعة في مدينه الجلالة التابعة لمحافظة السويس بطاقة استيعابي تصل لـ25 ألف طالب بعد اكتمال التشغيل، كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي وسكن للطلاب وأعضاء هيئه التدريس، وتوفر أيضا وسائل مواصلات للطلاب والعاملين بالجامعة.

ويستوعب الحرم الجامعي مقرات لـ15 كلية تقدم أكثر من 65 برنامجا متميزا، وجرى افتتاح 14 مجالا هذا العام منقسمين لـ29 برنامجا في شتى المجالات، بينها الطب، الإنتاج الإعلامي، العلاج الطبيعي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدلة، العلوم الهندسية، العمارة، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، طب الأسنان، علوم التمريض وأخيرا علوم وهندسة الحاسبات.