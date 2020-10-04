"الهلال الأحمر" يستعد للسيول بـ140 فرقة إغاثة وأسطول سيارات دفع رباعي

استعد الهلال الأحمر المصري، بناءا على تعليمات وزارة التضامن الاجتماعي، بخطة شاملة للتخفيف من آثار السيول، التي قد تواجه البلاد خلال الفترة المقبلة، بفرق مجهزة ومدربة علي التعامل أثناء الكوارث الطبيعية.

وقال رامى الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إن الاستعداد بـ140 فرقة استجابة للطوارئ والإغاثة، تعمل على تقديم خدمات الإسعافات الأولية؛ بالإضافة إلى توفير المواد الإغاثية، وتجهيز أماكن الإيواء والنقاط الطبية داخلها.

ولفت "الناظر" إلى أنه دُفع أيضا بأسطول من سيارات الدفع الرباعي في الأماكن الوعرة وصعبة الوصول، مشيرا إلى أنه وضعت خطة للإستجابة والدعم في حال سوء الأحوال الجوية، بدعم إغاثي من المركز الرئيسي في القاهرة إلي الأفرع، وكذلك الدعم من المخازن الاستراتيجية المنتشرة في الجمهورية.

رفع حالة التأهب بغرفة العمليات المركزية بفرق مجهزة على مدار الساعة

وأشار المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إلى أنه رفعت حالة التأهب بغرفة العمليات المركزية بفرق مجهزة على مدار الساعة؛ لتلقي البلاغات و متابعة الموقف والتنسيق مع أجهزة الدولة، وكذلك فرق دعم بالمحافظات المتوقع حدوث سيول بها، سواء من داخل المحافظة أو تطبيقا لخطة الدعم والإزاحة من الفروع المجاورة.

وأوضح رامي الناظر، أنه قدمت معونات إغاثية عاجلة لأهالي جزيرة أبو نشابة، التابعة لمدينة السادات بمحافظة المنوفية؛ إذ تضرروا إثر زيادة منسوب مياه النيل، ما أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية وغرق البيوت، لافتا إلى أن ذلك جاء تحقيقا لرسالة إغاثة المتضررين من أي كارثة أو حدث طارئ.

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الهدف الأساسي ومهمة الهلال الأحمر المصري، مساندة السلطات وأجهزة الدولة في حالات الأزمات والكوارث، على أن تكون تلك الاستجابة سريعة وفعالة، طبقا لمعايير اسفير العالمية للاستجابة للكوارث.