قلل جودة الفيديو.. كيف تحافظ على باقة الإنترنت التعليمية من النفاذ؟

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التنسيق والاتفاق مع وزارة الاتصالات، لتوفير باقات إنترنت للطلاب مخفّضة التكاليف، ليتمكن الطلاب من استخدامها خلال العام الدراسي الجديد، وذلك في ظل نظام التعليم الهجين، الذي يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

ويواجه الطالب في بعض الأحيان نفاذ باقة الإنترنت في منتصف الشهر، أو قبل موعد تجديدها، ما قد يعرضه إلى فقدانه لمتابعة بعض الدروس والمراجعات، لذا تقدم "الوطن" بعض النصائح للحفاظ على باقة الإنترنت التعليمية دون نفاذها قبل منتصف الشهر على النحو التالي:

اعتمد على القنوات التعليمية أولًا

إذا كانت الدروس والمراجعات متوافرة من خلال منصات اليوتيوب والتليفزيون، فيمكنك توفير ما يستهلكه تشغيل الفيديو وتعويض ما يفوتك من خلال مشاهدته عبر القنوات التعليمية التي توفرها الوزارة للطلبة عبر التلفزيون.

قلل جودة الفيديو

في حال كانت المادة التعليمية متوافرة من خلال اليوتيوب فقط، يمكنك تقليل جودة بث الفيديو لتقليل استهلاك بيانات الإنترنت.

ضع حدا معينا لاستخدامك الشهري

يمكنك تعيين حد لاستخدام باقتك الشهرية وذلك لتجنب التهام بيانات هاتفك دون علمك، وتستطيع تفعيل تلك الطريقة من خلال إعدادات هاتفك الأندرويد، فعند محاولة تخطي الحد اليومي المسموح به سوف يتم تنبيهك حتى لا تفقد باقتك سريعًا.

وتستطيع التوجه للإعدادات وبعدها قم بالضغط على استخدام البيانات ثم الفواتير وبعدها الحد من البيانات Settings >> Data Usage>>Billing Cycle>>Data limit and billing cycle، ومن هناك يمكنك تعيين الحد الأقصى لمقدار البيانات الذي تنوي استخدامه في غضون شهر كما تستطيع تفعيل خيار قطع الاتصال التلقائي من الشبكة بمجرد الوصول لهذا الحد.

استخدام بيانات أقل عبر المتصفح

بمجرد تشغيل ميزة ضغط البيانات بمتصفح جوجل كروم، سيقوم المتصفح بضغط البيانات وتقليص الصفحات قبل فتحها على هاتفك من أجل منع استنزاف باقة الإنترنت لديك ويمكنك الوصول لتلك الميزة عبر فتح متصفح كروم ثم النقر على الثلاث نقاط في الأعلى وبعدها اختر الإعدادات ثم تفعيل خيار Data Saver وهكذا تحفظ بيانات هاتفك أثناء التصفح.

اغلق خاصية التحديث

قم بالتأكد من إغلاق خاصية التحديث بجميع الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت والواي فاي، إذ تستهلك عددًا كبيرًا من الميجات دون أن يشعر صاحب الشبكة.