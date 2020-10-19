لو باقة الإنترنت خلصت في نص الشهر.. 3 بدائل للطلاب

فرضت جائحة كورونا وضع إجراءات احترازية خاصة في المدارس، حيث تم تخفيض عدد الأيام إلى الحد الأدنى، مع توفير وسائل تعليمية أخرى يمكن للطلاب الاستفادة منها، ومنها المنصات التعليمية، التي تستهلك انترنت بشكل كبير، واعتبارها بديلا عن المدرسة أو ما يعرف بالفصول الإلكترونية، فضلا عن توفير المواد التعليمية على مواقع اليوتيوب والمنصات التعليمية بشكل مجاني.

لكن ماذا إذا انتهت باقة الانترنت قبل انتهاء الشهر؟، كيف يمكن للطلاب التعامل في تلك الحالة؟.

تقترح "الوطن" على أولياء الأمور بعض البدائل التي يمكن للطلاب اتباعها في حالة انتهاء الباقة:

القنوات التعليمية

وفرت وزارة التربية والتعليم 10 قنوات تلفزيونية لعرض الدروس والموضوعات المقررة على التلاميذ من الصف الرابع إلى الثاني عشر، بالإضافة إلى اختيار أفضل المدرسين في كل مادة لتقديمها، كما يتاح للتلميذ مشاهدتها مرة أخرى على اليوتيوب.

جاء ذلك لمساعدة من ليس لديهم اتصال بالإنترنت على متابعة دروسهم بالطرق الحديثة، وحتى يذهب جميع التلاميذ إلى المدرسة ليس لتلقي الدروس ولكن من أجل القيام بأنشطة "رياضية. اجتماعية. ثقافية"، ومناقشة ما شاهدوه وتعلموه إلكترونيا عبر المكتبة الرقمية وبنك المعرفة، مع التوسع في إنشاء القنوات التلفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.

وهذه هي تردد القنوات

تردد قناة مصر التعليمية 2020:

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11747.

رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد 11747 رأسي.

تردد قناة مصر التعليمية مباشر:

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد 12380 أفقي.

القناة التعليمية المصرية 1

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11757.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد 11757 أفقي.

حفظ الفيديوهات على اليوتيوب

يوفر موقع الفيديوهات الشهير والذي يعرض المواد التعليمية إمكانية حفظ الفيديوهات لمشاهدتها في وقت لاحق حتى إذا لم يتوفر إنترنت.

يمكنك تنزيل فيديوهات معيّنة من تطبيق YouTube للأجهزة لمشاهدتها بلا إنترنت، وتبقى هذه الفيديوهات متاحةً لمدة تصل إلى 48 ساعة، وبعد هذه الفترة، يجب إعادة توصيل جهازك بشبكة الإنترنت.

خطوات حفظ الفيديوهات

- انتقِل إلى صفحة المشاهدة الخاصة بالفيديو.

- تحت الفيديو، انقر على رمز التنزيل أو انقر على رمز المزيد ثم تنزيل.

- عند اكتمال تنزيل الفيديو، سيتغيّر لون رمز التنزيل تحت الفيديو إلى اللون الأزرق.

- إذا انقطع اتصال جهازك بالإنترنت أثناء تنزيل فيديو أو قائمة تشغيل معيّنة، ستستأنف العملية تلقائيًا عند استعادة الاتصال بالإنترنت.

الإنترنت المجاني

يمكن الاستفادة من الإنترنت المجاني الذي يتواجد في عدة أماكن منها:

المكتبات العامة.

الأماكن المخصصة للمذاكرة.