قبل ما تشتري مستعمل.. يعني إيه "فبريكة دواخل" و"راشة نظافة"؟

يعد عالم سوق السيارات المستعملة من أكبر الأسواق، ليس في مصر فقط وإنما في العالم، ويلجأ إليه كل من ليس لديه القدرة على شراء سيارة جديدة أو يريد أن يمتلك سيارة باهظة الثمن إلى حد ما وليس لديه ما يكفي لشرائها.

ونجد في عالم السيارات المستعملة العديد من المصطلحات الرائجة عندما يقوم صاحب السيارة ببيع سيارات، وهي عبارات ترويجية لبيان حالتها، ووصف التعديلات التي تمت عليها، حتى يكون المشتري على علم بحالة السيارة، ولكن هذا لا يعني الاكتفاء بقول صاحب السيارة، حيث يجب الكشف عليها في مركز خدمة، حيث أن هناك العديد من بائعى السيارات المستعملة يقومون باستغلال عدم معرفة المشتري بباطن الأمور.

ومن أبرز تلك العبارات "فبريكة دواخل" وتعني أن السيارة كل أجزائها الداخلية سليمة وبحالة المصنع ولم يتم تغيير أو صيانة أي جزء فيها كالفرش والتابلوه والإكسسوارات الداخلية، ويعني أيضًا أن السيارة لم تتعرض لحادث كبير أثر على أجزائها الداخلية يدفع لتغيير أي جزء داخلي منها كالحوادث الكبيرة.

وعبارة "راشة نظافة خارجي"، وهي تعتبر من أبرز العبارات الشائعة التي يقولها كافة مستهلكي السيارات على بيع سياراتهم، وهي تحفيزية إلى حد ما حيث تعني أن السيارة لم تتعرض لأي حادث قوي أثر على الأجزاء الأساسية منها، وأن السيارة لم تتعرض لعمل "سمكرة".

ويكون نتيجة سوء ظروف الجو أو القيادة في الشوارع المزدحمة والتي ينتج عنها بعض الخدوش البسيطة أو الاحتكاكات مع سيارت أخرى، وتكون تلك عيوبا بسيطة غير مؤثرة في أساسيات السيارة مثل الشاسيه، وهي تعني أن السيارة تم رشها بدون عمل طبقة معجون تحت الدهان الأصلي للسيارة.