بعد تصدر فيلمه الـ"بوكس أوفيس".. ليام نيسون يعد لمشاريع سينمائية جديدة

صدر فيلم Honest Thief للمثل ليام نيسون، يوم 16 من الشهر الجاري داخل أمريكا، ليتصدر شباك التذاكر ويأتي في الترتيب الأول بقائمة البوكس أوفيس، متفوقاً على فيلم الحرب مع الجد لروبرت دي نيرو، وفيلم Tenet للمخرج كريستوفر نولان.

وبطل الفيلم ليام نيسون، يحضر لعدد من المشاريع السينمائية نرصدها في التقرير التالي.

The Marksman

تم الإعلان عن مشاركته بطولة الفيلم بجانب كاثرين وينيك وتيريزا رويز، وهو من إخراج روبرت لورينز.

الفيلم تصنيفه "أكشن"، وتم تصويره داخل عدد من الولايات بأمريكا، ولم يتم تحديد موعد طرحه بعد.

The Ice Road

يصور ليام نيسون الفيلم حاليا، وهو من تأليف وإخراج جوناثان هينسلي، ويشارك في بطولته لورانس فيشبورن، هولت مكالاني.

يحكي الفيلم عن سائق يقوم بمهمة إنقاذ حياة عمال المناجم بسبب ذوبان الجليد الذي يؤدي لتعرض حياتهم للخطر، ومن المقرر عرض الفيلم في 4 فبراير 2021.

Memory

تم الإعلان عن مشاركة "ليام" في الفيلم الذي يؤدي فيه دور قاتل مأجور يجد أنه أصبح مستهدفاً بعد أن رفض إكمال مهمة لمنظمة إجرامية خطيرة. وسيتولى مارتن كامبل إخراج الفيلم، بينما يقوم داريو سكارداباني بكتابة السيناريو.

Charlie Johnson in the Flames

يحضر "نيسون" للمشاركة في الفيلم، ويجسد فيه شخصية صحفي، بحسب موقع IMDB، وهو مأخوذ من رواية لـ مايكل إغناتيف.

Marlowe

تم الإعلان عن مشاركته في الفيلم، المأخوذ عن رواية لـ بنيامين بلاك.

وفيلمه الذي يعرض حاليا Honest thief، والمتصدر البوكس أوفيس في أمريكا، يشاركه البطولة كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز والذي شارك في تأليفه مع ستيف الريتش.

ويحكي الفيلم عن "توم" ويجسّده ليام نيسون، وهو سارق بنك سيئ السمعة يريد أن يعيش حياة آمنة بعد وقوعه في قصة حب، إلا أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرحمانه، بحسب موقع "IMDB"، الفيلم مدته ساعة و32 دقيقة، وتصنيفه أكشن - جريمة ودراما.

وعرض له العام الجاري فيلم Made in Italy، تصنيفه كوميدي بحسب موقع IMDB، ومن إخراج وتأليف James D'Arcy، وشارك في بطولته Valeria Bilello وMicheál Richardson.

يحكي Made in Italy، عن رحلة سفر فنان مع ابنه من لندن إلى إيطاليا، ويقابلا معا عدد من المواقف، ومدة الفيلم ساعتين.

ليام نيسون، ولد 7 يونيو 1952، في جنوب أيرلندا، وعام 1993 لعب بطولة واحد من أكثر الأفلام تقييما على موقع السينما IMDB، وهو "قائمة شندلر".

وترشح ليامن نيسون لجائزة أوسكار عام 1994 عن دور في فيلم قائمة شندلر، والذي أخرجه ستيفين سبيلبيرغ، ونال الفيلم أيضا 11 ترشيحا من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

وترشح ليام نيسون لعدد من الجوائز المختلفة بينها 3 جولدن جلوب، وترشيح من بافتا، وغيرها أكثر من 40 ترشيحا.