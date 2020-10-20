التليفزيون البريطاني يصور "وثائقيا" هرم اللاهون بالفيوم

استقبل سيد الشورة، مدير عام الآثار بالفيوم، وفدًا إعلاميًا بريطانيًا، لتصوير فيلم وثائقي عن هرم اللاهون لصالح قناة "ديسكفرى" البريطانية، على مدار الأسبوع الجاري.

وقال "الشورة" إن التصوير يتم بواسطة إحدى شركات الإنتاج البريطانية لاستكمال الجزء الخامس من برنامج وثائقي لكشف خبايا وأسرار الآثار المصرية، ويشمل التصوير معبد حتشبسوت بالدير البحري، ووادي الملكات في الأقصر، ومقبرة نفرتاري.

وأشار إلى أنّ العديد من التلفزيونات العالمية قامت بالتصوير في منطقة هرم اللاهون، قبل جائحة كورونا، من بينها التلفزيون الياباني، والأمريكي، والصيني، خاصةً بعد افتتاح حجرة الدفن الملكية بالهرم في 28 يونيو من العام الماضي، وجرى فتح الهرم من الداخل وهو أول هرم من عصر الدولة الوسطى في مصر يتم فتحه للزيارة.

ويعد هرم اللاهون، أحد أهرامات مصر، بناه الملك سنوسرت الثاني في عهد الأسرة الثانية عشر من الطوب اللبن فوق ربوة عالية يبلغ ارتفاعها 12 مترًا على مشارف مدينة اللاهون، والتي تبعد 22 كيلو مترًا عن مدينة الفيوم، وكان مكسوًا بالحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه 48 مترًا وطول قاعدته 106 أمتار.

ويقع مدخل الهرم في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية، وعُثر بداخله على "النصل الذهبي" الذي كان يوضع فوق التاج الملكي، واكتشفت بجوار الهرم مصطبة مقبرة الأميرة "سات حتحورات أيونت" ومقبرة مهندس الهرم إنبي في الجنوب و8 مصاطب كانت مقابر لأفراد الأسرة المالكة وفي منطقة الهرم توجد جبانة اللاهون ومدينة عمال اللاهون.

جدير بالذكر أن أثار الفيوم فتحت غرفة دفن هرم اللاهون للجمهور في 30 يونيو 2019 عقب افتتاح الهرم بعد انتهاء الترميمات التي كانت تجري بها، ويرجع تاريخ منطقة اللاهون إلى عصور ما قبل التاريخ حتى العصر اليوناني والروماني، وتعتبر أهم فترة في ازدهار تلك المنطقة.