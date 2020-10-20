"الوزراء": موجة الطقس السيئ المتوقعة ستكون أقل حدة من "مارس"

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن موجة الطقس السيئ المتوقع حدوثها وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، ومركز التنبؤات الجوية التابع لوزارة الري خلال الأيام المقبلة ستكون أقل حدة مما شهدته البلاد في مارس الماضي، لكنها ستظل موجة من الطقس المختلف، متابعاً: "نحن لا نعلم على وجه الدقة كيف ستتطور إلا قبل 24 لـ48 ساعة عن الموجة فعليا".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه خلال موجة الطقس السيئ في مارس الماضي كان هناك تنبؤات قبل 10 أيام أنها ستأتي لكن قبل 24 ساعة فقط من حدوثها فعلياً جاءت تنبؤات جديدة بأنها ستكون أكثر قسوة مما كانوا يتوقعونه.

وناشدت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مركز التنبؤ بالفيضان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار، التي قد تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والتي قد تؤدي إلى سيول.

وأوضح المركز أنّ النتائج الأولية تشير الى توقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة يومي 23 و24 أكتوبر على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة.

ولفت الموقع إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وقد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحري، الأربعاء، كما توقع المركز سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية بعد غد الخميس.

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري، مركز التنبؤ بفيضان النيل في عام 1992، الذي يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجية النهر والقياسات الهيدرولوجية على حوض النيل، ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي.