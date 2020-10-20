"الوزراء": خاطبنا المحافظات لرفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء اليوم يهدف لمراجعة الوضع الخاص بتنبؤات الأرصاد الجوية، وكذلك مركز التنبؤات التابع لوزارة الري بخصوص موجة الطقس السيء المتوقع في مصر على مدار الأيام الخمسة المقبلة.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن كل التنبؤات تشير إلى أن الدولة ستشهد موجة من الطقس السيء تختلف درجاتها حسب الأيام، والتوقعات الخاصة بكل محافظة.

وأوضح أنه جرى مخاطبة كل المحافظين وفقًا للجدول الذي أعدته هيئة الأرصاد ومركز التنبؤات التابع لوزارة الري، مشيرًا إلى أن كل المحافظات الآن على علم باليوم الذي ستشهد فيه ذروة الطقس السيء لتتخذ استعداداتها اللازمة للتعامل مع الموقف.

وناشدت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مركز التنبؤ بالفيضان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار، التي قد تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والتي قد تؤدي إلى سيول.

وأوضح المركز أنّ النتائج الأولية تشير الى توقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة يومي 23 و24 أكتوبر على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة.

ولفت المركز إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشماية الغربية اليوم الثلاثاء، وسقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وقد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحري، الأربعاء، كما توقع المركز سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية بعد غد الخميس.

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري، مركز التنبؤ بفيضان النيل في العام 1992، الذي يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجية النهر والقياسات الهيدروليجية على حوض النيل، ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي.