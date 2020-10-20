التضامن: إرسال مشروع قانون المسنين للعرض على الوزراء

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حرص الدولة على تقديم الدعم لكبار السن والأسر الأولى بالرعاية، لافتة إلى تقديم حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم كبار السن.

توفير وسائل النقل العامة للمواطنين فوق سن الـ70 عاماً مجانًا

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كبار السن، وتقديم سبل الدعم والحماية الاجتماعية لهم، جرى الاتفاق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والنقل على توفير وسائل النقل العامة للمواطنين فوق سن الـ70 عاما مجانًا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، فضلا عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق سن الـ60 عاما.

يتضمن القانون إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسن في المعاشات

وأوضحت القباج أنّ دخول القرار حيز التنفيذ يؤكد حرص الدولة على دعم كبار السن وشمولهم في برنامج الحماية الاجتماعية، مشددة على أنّ الوزارة أعدت مشروع قانون لكبار السن "المسنين"، وأرسلته للعرض على مجلس الوزراء قبل إرساله لمجلس النواب، إذ يتضمن القانون إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسن في المعاشات ودور الرعاية والخدمات الحكومية.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الدولة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم لكبار السن والأسر الأولى بالرعاية، مقدمة التهاني لكبار السن على تطبيق قرار وسائل النقل العامة.

ولفتت إلى أنّ عدد المستفيدين من تكافل وكرامة يتجاوز 3.8 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون نسمة، مشيرة إلى أنّ إجمالي الدعم النقدي يزيد على 18 مليارا ونصف المليار سنويًا، بمتوسط مليار ونصف شهريًا.

وحسب تقرير صادر عن وزارة التضامن اليوم، نشرته على موقعها الرسمي، أنّ مستفيدي الدعم "تكافل" بلغ 2 مليون و173 ألفا و963 مستفيدا حتى منتصف أكتوبر الحالي، مقابل 2 مليون و44 ألفًا و734 شخصًا، منتصف سبتمبر، ما يعني ارتفاع المستفيدين من برنامج الدعم النقدى تكافل هذا الشهر، في حين سجل الدعم النقدي "كرامة" مليون و173 ألفا و963 منتصف أكتوبر مقابل مليون و240 ألفًا و968 جنيها الشهر الماضي.