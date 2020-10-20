بمسافات آمان وكمامات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي الطلاب "الجدد"

نظمت كليات التربية والطب البيطري والألسن، بجامعة كفر الشيخ، لقاءًا تعريفيًا للطلاب المستجدين والقدامى، اليوم، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وفي حضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ياسرالجندي، عميد كلية التربية، الدكتور إسماعيل إبراهيم، عميد كلية الطب البيطري و الدكتور عبدالحميد غلاب، عميد كلية الألسن ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وحضور طلابي.

وخلال اللقاء، جرى التعريف بأقسام الكليات والبرامج الدراسية المميزة واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكليات والجامعة وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة للتعرف على الخدمات المقدمة من الجامعة، وما لهم من حقوق وماعليهم من واجبات، بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية المتنوعة لبناء شخصيات قيادية مميزة قادرة على التطور والنجاح.

ورحب عمداء كليات التربية والطب البيطري والألسن بالطلاب الجدد والقدامى، كما رحب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالطلاب الجدد مشيرًا إلى أن الجامعة تقدر العملية التعليمية وتسعي لتخريج طالب متميز، ولفت إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية مع التزامهم بإتباع الإجراءات الإحترازية حفاظا على سلامة الجميع، ودعا الطلاب إلى الالتزام بالجدول المنظم للمحاضرات سواء داخل الكلية أو عن بعد متنميا التوفيق للجميع.

وفي كلمته، رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بالطلاب وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذكرى إنتصارحرب أكتوبر المجيدة وبدء العام الدراسي الجديد موجها التحية لأرواح الشهداء متمنيا لمصر الأمن والأمان والتقدموالازدهار واللطلاب التوفيق والنجاح.

وعبر دسوقي، عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد في الكليات الثلاث، مؤكدا حرص إدارة الجامعة علي توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد، داعياً الطلاب إلى الاعتزاز والفخر بالانتماء إلى جامعة كفرالشيخ والاجتهاد في طلب المعرفة والعلم ووصفهم بسفراء الجامعة.

وشدد رئيس جامعة كفرالشيخ على الالتزام بحضور البرامج التعليمية والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة وحثهم على المشاركة الفعالة لبناء شخصية الطالب طبقا لخطة الإجراءات الإحترازية التي أعدتها إدارة الجامعة.

وحرص رئيس الجامعة على توعية الطلاب والطالبات عن البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الفتن وتروج للشائعات المغرضة والهدامة، داعيًا الطلاب والطالبات للتواصل مع مسئولي الجامعة مباشرة لتوضيح الحقائق، مشدداً على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات من خلال استضافة الشخصيات والرموز الوطنية في الندوات المختلفة طبقا خطة الموسم الثقافي في الكليات مع إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية ، حيث ظهر الجميع وهم يرتدون الكمامات ويحرصون على مسافات الآمان.

وكرم رئيس الجامعة الطلاب المتفوقين وبعض العاملين في كلية التربية كما تم تكريم الطلاب المتفوقين في مختلف تخصصصات كلية الألسن بتوزيع شهادات التقدير .