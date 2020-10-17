محافظ المنوفية يعقد اجتماعا تنسيقيا لبحث آخر مستجدات مول العاصمة

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعًا لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بمول العاصمة والجراج متعدد الطوابق بشبين الكوم، تمهيدًا لافتتاحهما، بحضور العميد محمد شلبي والعميد علاء خضر ممثلي الشركة الوطنية للمقاولات إحدي شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووسام مراد مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام، في إطار خطة الدولة لدعم وتنمية المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ووجّه المحافظ، بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وعضوية كل من مدير مديرية الاسكان والمرافق والمستشار القانوني والمستشار الهندسي بالمحافظة، ومديرة عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام وممثلي إدارة الحماية المدنية واستشاري الشركة المنفذة تكون مهامها دراسة المقايسة الخاصة باستكمال الأعمال المتبقية للجراج متعدد الطوابق المقدمة من الشركة المنفذة، لسرعة إنهاء الأعمال تزامنًا مع افتتاح مول العاصمة.

كما وجه المحافظ، رئيس قطاع شركة الكهرباء بالمنوفية بسرعة إنهاء الأعمال الخاصة بتوصيل كابل الكهرباء لخدمة المول والجراج معًا في أقرب وقت.و

أكد "أبو ليمون" على أن مول العاصمة يعد من أهم المشاريع التنموية والتجارية على أرض المحافظة، موضحًا أنه سيعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية من السلع الغذائية والمعمرة التي يحتاجها المواطن المنوفي، بالإضافة إلى تقديم خدمات ترفيهية وغيرها، نظرًا لأهميته وباعتباره متنفسًا لأهالي المحافظة، مشيرًا إلى خلق فرص عمل للشباب.