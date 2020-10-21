حظك اليوم الأربعاء 21-10-2020 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بشخصيته القوية وغيرته الشديدة، كما أنه شخصية غامضة ولديه لسان سليط، لا يتحكم به خلال حديثه مع الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يزيد من شعبيتك ويجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم تدفعك للتعامل بكرم مع من تحب وقد تجمعك بالأخوة والأحباب أوقات سعيدة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة مايا دياب، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.