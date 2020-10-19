حظك اليوم الاثنين 19-10-2020 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب من الصعب أن يثق في أحد بسهولة، ويتميز بالغموض الشديد.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم للاجتهاد في إدارة نفقاتك وأمورك المهنية، فقط راجع جيدًا خطواتك تفاديًا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، تستطيع أن تقترب وتتواصل وتعالج مشاكل معلقة إذا حافظت على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.