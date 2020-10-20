حظك اليوم الثلاثاء 20-10-2020 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتسم بالطموح والوفاء والتركيز العالي في العمل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، يدفعك للتركيز على المال والأعمال، فقط اعتن بحساباتك ولا تتسرع كي تحقق نجاحا وربحا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تقفز فوق العقبات وأن تتخلص من أي تشوّش بداخلك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.