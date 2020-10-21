حظك اليوم الأربعاء 21-10-2020 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج القوس لديه شخصية حالمة، كما أنه بفضل السفر والتنقل من مكان لآخر باستمرار.

وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المال، وقد تكون هناك مفاوضات، أو أعمال تتطلب منك حنكة ودراسة لتحقق ما تريد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تعمل اليوم بدون عصبية أو إثارة لغيرة الآخرين منك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.