حظك اليوم الأربعاء 21-10-2020 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يحرص برج الجدي بشكل كبير على تحقيق أحلامه وأهدافه، كما أنه شخصية صبورة وراضية عن نفسها بشكل كبير.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك لامعًا ويعدك بلقاءات ناجحة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمدك بكل السحر والجاذبية وتمنحك طاقة عاطفية أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.