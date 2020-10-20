الوزراء: 18 محافظة تتأثر بالطقس السيئ و6 مستويات لتحديد حدة الأمطار

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن آخر استعدادات الحكومة للتعامل مع موجة الطقس السيء خلال الأيام المقبلة، قائلا: "عندنا مخاوف واستعدادات بكل تأكيد، نظرا لأن لو عندنا حالة طقس مختلفة عن المعتاد، لازم نستعد لها بكل ما أوتيت من إجراءات وأدوات".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن التوقعات تشير إلى أن عدد المحافظات التي من المفترض أن تتأثر بالموجة 18 محافظة، ويقسموا على حسب حدة أو كثافة الأمطار بـ6 مستويات.

وأوضح أن المستوى الأول هي المناطق التي ستشهد أكبر كمية من هطول الأمطار في 4 مناطق وهي الإسكندرية ومطروح والسلوم وسيوة، والمستوى الثاني مدن القناة الثلاثة، والمستوى الثالث يتضمن 6 من محافظات الدلتا وهي كفرالشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والبحيرة.

وتابع: "المستوى الرابع شمال ووسط سيناء، لافتا إلى أنها ستواجه سيول نظرا لطبيعتها الجبلية، والمستوى الخامس القاهرة الكبرى، وأخيرا المستوى السادس وهي 3 محافظات من شمال الصعيد وهي الفيوم وبني سويف والمنيا".

وأشار إلى أنه بالنسبة لعدد الأيام التي ستشهد هطول للأمطار بالنسبة لكل محافظة، يكون بها تباين، على سبيل المثال القاهرة ستكون ذروة الأمطار يومي الجمعة والسبت، بينما في الإسكندرية أيام الخميس والجمعة والسبت.

وعن الإجازة بالمدارس بسبب الأمطار، قال "سعد" أن الذروة ستكون يوم الجمعة وهو طبيعي يوم أجازة ولا حديث حتى الآن عن شيء مخالف، وفي نهاية اليوم وبناء على كمية الأمطار التي ستهطل في نهاية اليوم المحافظين سيكون لديهم قدر من المرونة على الأرض في أن يقرروا ماذا يحدث بشأن المدارس يوم السبت.