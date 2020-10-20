فيديو.. خطوات إقامة دعوى مدنية "عن بعد" في 6 محاكم

في إطار اتجاه الدولة لتطبيق الخدمات الإلكترونية في كافة التعاملات، أعلنت وزارة العدل خدمة جديدة للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية، تمكنهم من إقامة دعوى مدنية عن بعد، وذلك من خلال 6 محاكم ابتدائية، لتسهيل منظومة التقاضي.

وخصصت "العدل" في الدعاوى المدنية الإلكترونية في 6 محاكم، هي محكمة القاهرة الجديدة، ومحكمة بورسعيد، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة جنوب القاهرة، ومحكمة جنوب الجيزة، ومحكمة شمال الجيزة.

مميزات إقامة الدعاوى المدنية إلكترونيا

ويمكن من خلال إقامة الدعاوى المدنية الإلكترونية عن بعد سداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.

خطوات إقامة الدعاوى المدنية إلكترونيا

أما عن طريقة إقامة الدعاوى المدنية إلكترونيًا فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى:

في البداية لابد من فتح الموقع الرسمي مصر الرقمية، والبحث بداخله عن إقامة دعوة مدنية.

الخطوة الثانية:

لابد من الضغط على زر الخدمة، واختر درجة المحكمة واسم المحكمة ونوع الجدول واسم الدعوة من القوائم المتاحة أمامك.

الخطوة الثالثة:

لابد من الاطلاع على الشروط والأحكام بالضغط على رابط الشروط والأحكام للموافقة عليها، وفي حال الموافقة يمكنك الضغط على المربع بجانبها لاستكمال عملية اقامة الدعوى الجنائية.

الخطوة الرابعة:

يمكنك الضغط على التالي، ثم قم بإدخال معلومات المدعيين في الخانات الموجودة أمامك، وبعد ذلك إضافة المعلومات التالية للتأكد من صحة البيانات المدخلة واضغط على التالي، ثم قم بإقامة معلومات المدعى عليهم وأكمل البيانات المطلوبة، واضغط على التالي لاستكمال الإجراءات.

الخطوة الخامسة:

إدخال بيانات التوكيل اللازمة ثم التالي ليتم عرض كل البيانات السابق إدخالها، للتأكد منها ثم التالي، وادخل بيانات الدعوى المراد إقامتها، ثم قم بتحميل صحيفة الدعوى، وأخيرًا ارفع أصل الصحيفة الموقعة، وارفع المرفقات.

الخطوة السادسة:

تتعلق هذه الخطوة بالمصاريف المطلوبة للتقاضي، حيث يوفر الموقع طريقتين للسداد، وهما شركات التحصيل أو البطاقة، وفي النهاية ستظهر رسالة "تم إرسال طلبك بنجاح"، ويمكن تتبع طلبك من خلال الضغط على تتبع الطلب من الموقع.

يذكر إن خدمة إقامة الدعاوى المدنية إلكترونيا تم إطلاقها تجريبيًا، بمحكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية، وذلك في ضوء التعاون البناء بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ودعت وزارة العدل في بيانها المحامين لاستخدام هذه الخدمة، تيسيرًا عليهم في اقتضاء حقوق المواطنين، والإسراع في تحقيق العدالة.