أبرز خدمات منصة مصر الرقمية "أون لاين": ضم الأسرة لبطاقة التموين

تزامنًا مع تطور الحكومة المصرية نحو رقمنة الخدمات التي تقدمها للجمهور، وتضم المنصة 4 أقسام من الخدمات الحكومية تقدم نحو 34 خدمة، للتيسير على المواطنين في إنجاز خدماتهم الحكومية أونلاين بسهولة ويسر بدلا من المعاناة في إنهائها بالمصالح الحكومية.

تستعرض "الوطن" خطوات التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية، وأبرز الخدمات التي تقدمها المنصة أون لاين للجمهور..

التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية

اضغط على أيقونة تسجيل مستخدم جديد من هنـــــا.

سيتطلب الخطوة الأولى استيفاء بيانات مثل:

- الرقم القومي.

- رقم المصنع "موجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي".

- الاسم الأول للأم.

وبعد استيفاء البيانات يتمّ الضغط على التالي:

وفي الخطوة الثانية، سيطلب منك إدخال رقم الهاتف.

وسيتم إرسال رسالة قصيرة إلى هاتفك برقم متسلسل قم بإدخاله، والضغط على التالي:

الخطوة الأخيرة هي إنشاء كلمة سر ثم إدخال البريد الالكتروني.

وكما ذكرنا فإن بعض منصة بواية مصر الرقمية تقدم عدد من الخدمات نذكر منا.

خدمة ضم أفراد أسرتي من التموين

يتم ضم الزوجة إلى بطاقة الزوج من خلال الدخول على موقع "مصر الرقمية" واختيار خدمة ضم أسرتي والضغط على "ابدأ الخدمة" من هنـــــا.

يقوم الزوج بتسجيل بياناته ورقم الهاتف المحمول والدخول على بيانات البطاقة.

يقوم بالضغط على إضافة المزيد من أفراد أسرتك من الدرجة الأولى، ثم اضغط على المربع بجانب كلمة أوافق على الشروط والأحكام والضغط على التالي.

ستظهر صفحة تطلب بيانات الشخص المضاف ونوع القرابة، ويتم اختيار إضافة ثم التالي.

سيطلب منك تأكيد المعلومات اضغط على التالي.

ستظهر لك رسالة "تم ضم أفراد أسرتك بنجاح".

وخلال 15-30 يومًا يتم ضم الزوجة إلى بطاقة الزوج.

تقدم تلك الخدمة عبر موقع بوابة مصر الرقمية فقط، وبسبب أنها في المرحلة التجريبية فلم تكتمل كل الإجراءات، وبالتالي بعض الأشخاص قد يظهر لديهم "مواطن غير مستحق" أو لا توجد بيانات للعائلة" وفي هذه الحالة يجب التوجه إلى المكتب التابع له العميل والتقديم بشكل تقليدي في المواعيد التي سيتم الإعلان عنها، لأن خدمة نقل الزوجة ما زالت موقوفة بالمكاتب.

الزوجة غير المدرجة (المحرومة) أو المحذوفة بالخطأ حاليًّا ليست لها إضافة، وفي حال أن الزوجة هى رب الأسرة في بطاقة أهلها لا يجوز نقلها على بطاقة زوجها.

خطوات تحرير توكيل عام رسمي

الخطوة الأولى الضغط على "تحرير توكيل عام قضايا" وبدء الخدمة من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية.

ثم تحتاج لاستيفاء بيانات الشخصية مثل اتبع الخطوات التالية.

اكتب اسمك الرباعي، ورقم بطاقتك.

اختر محافظتك، والحي الخاص بك، وعنوانك.

لإضافة طرف أول آخر، اضغط على "إضافة طرف أول آخر".

الموافقة على الشروط والأحكام.

الخطوة الثانية: بيانات الطرف الثاني "محام".

اضغط على مربع الاختيار "محام" ثم اتبع الخطوات التالية:

- اكتب الرقم القومي ورقم المصنع.

- اختر المحافظة، والحي، والعنوان.

- لإضافة طرف ثانٍ، اضغط على "إضافة".

الخطوة الثالثة من قائمة عنوان الديباجة، اختار عنوان التوكيل، كما يمكنك عرض التوكيل الذي سيتم استلامه، والضغط على التالي

الآن قم بإدخال البيانات الخاصة باستلام المحرر النهائي، اختر مكان الاستلام من المحافظة والمكتب الأقرب إليك، واضغط التالي.

بعدها اختار موعد التسليم الذي يناسبك، واضغط التالي.

يمكنك تعديل أي من بيانات الطرفين أو حذفها.

سيتم عرض كل البيانات التي قمت بإدخالها، وسيتم عرض صورة التوكيل للتأكد من صحتها.

سيتم تحديد طريقة السداد، سواء بكارت الفيزا أو شبكة شركات خالص.

في النهاية سيتم تأكيد إرسال طلبك بنجاح.

خدمات التوثيق

تقدم عدة خدمات نذكر منها خطوات تحرير إقرار رسمي، من خلال الفيديو التالي..

ويجب عليك أن تقوم تحضر بعض المستندات اللازمة خلال تفعيل الخدمة

بيانات الطرف الأول (الرقم القومى - رقم المصنع - العنوان مفصلاً).

- ديباجة الإقرار.

- المبلغ المالى إن وُجد.