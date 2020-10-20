رئيس جامعة العلمين: قبول 400 طالب بالكليات والبرامج المختلفة

أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الأهلية، أن الدراسة انتظمت بكليات وبرامج الجامعة، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا إجراء المقابلات التعريفية لعدد من الطلاب الجدد، حيث تم اعتماد نظام التعليم الهجين الذي تم إقراره من قبل المجلس الأعلى للجامعات للدراسة بالعام الجامعي 2020 بمختلف الكليات، بالتزامن مع إجراءات الدولة المتبعة لمجابهة مرض كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "الكردي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم قبول أكثر من 400 طالب وطالب بالجامعة حتى الآن، موضحًا أنه سيتم قبول أعداد إضافية الفترة المقبلة من قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن الدراسة تكون في الجامعات بنظام الساعات المعتمدة لمختلف البرامج.

وتابع رئيس جامعة العلمين الأهلية، أن الجامعة انتهت من جميع التجهيزات المتعلقة بالإقامة للطلاب المغتربين، بالتنسيق مع عدد من الفنادق بمدينة العالمين، فضلاً عن توفير جميع وسائل المواصلات من وإلى الجامعة للتيسير على الطلاب في انتقالاتهم، موضحًا أنه تم تخصيص خط القاهرة - العلمين أسبوعيًا ذهاب وعودة كل أول ونهاية الأسبوع، بالإضافة إلى توفير وسائل انتقالات من الجامعة لمدينة العلمين "داخلي"، بالتنسيق مع جهاز المدينة بتكلفة 2 جنيه، بالإضافة إلى أتوبيسات من مدينة العلمين للإسكندرية يوميًا بأسعار مناسبة.

"التعليم العالي": جامعة العلمين بها 15 كلية

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال إن جامعة العلمين الجديدة صرح تعليمي هائل، ومشروع عملاق مكون من 15 مبنى على مساحة 145 فدانا، ونبدأ هذا العام بـ5 تخصصات نحتاجها ليس بسوق العمل فقط في مصر ولكن على المستوى الدولى، على أن يتم استكمال باقي أقسام الجامعة خلال العامين المقبلين، مؤكدًا أن جامعة العلمين منذ عام ونصف كانت مجرد صحراء ولم يكن هناك أي مبانٍ.

وأضاف "عبد الغفار"، في تصريحات صحفية، "إحنا دخلنا مع جامعة بريطانيا في شراكة، والاتفاقية معنية بالتعاون في مجالات كثيرة بهذه الجامعة تصل إلى إصدار شهادات، ولدينا اتفاقات مع جامعة كنتاكى، وستكون جامعة العلمين كفرع لجامعة كنتاكى وسيحصل الطالب على شهادة من جامعة العلمين وأخرى من جامعة كنتاكى".

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن جامعة العلمين الجديدة ستكون بها مستشفى جامعي كبير، وسيكون هناك تخصصات جديدة للمبانى وقاعة احتفالات كبيرة، وخلال العامين المقبلين ستكتمل المنظومة، وكل التخصصات، ولدينا 15 كلية، من الممكن جدا مع مرور الوقت أن تختلف التخصصات، ولدينا ما يقرب من 250 معملا وقاعات التدريس يمكن تطويعها لتستقبل مختلف التخصصات.

وأوضح، أن شروط المنح الدراسية في جامعة العلمين هو التفوق، ولن يحرم أي طالب متميز من التعليم لأنه ليس له القدرة المالية، وسيحصل كل من يستحق على هذه المنح.