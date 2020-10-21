30 مليون أمريكي يصوتون مبكرا في انتخابات الرئاسة

أدلى 30 مليون أمريكى بأصواتهم مبكراً فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى نوفمبر، فى إطار تكيف الناخبين مع فيروس كورونا، وشمل التصويت المبكر ولاية فلوريدا، وهى ولاية حاسمة فتحت الاقتراع الاثنين للتصويت المبكر. وتوجّه ترامب إلى أريزونا، أمس، وسط مؤشرات على أن الديمقراطيين يقودون الزيادة فى التصويت المبكر، وفى مؤتمر عبر الهاتف مع موظفى حملته، قال «ترامب»: «سوف نفوز. لم أكن لأقول لكم ذلك، ربما قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع».

وأعلنت اللجنة المشرفة على المناظرات فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، أمس، أنها ستلجأ إلى تقنية إسكات الميكروفون، خلال المواجهة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطى جو بايدن، من أجل منع مقاطعة المناظرة، التى ستجرى فى جامعة بيلمونت فى ولاية تينيسى، لمدة 90 دقيقة، مقسّمة إلى 15 دقيقة لكل محور على حدة، إلا أن حملة ترامب تعارض منح من يدير المناظرة صلاحية إسكات الميكروفون، بعدما أثير النقاش بشأن الفكرة عقب المناظرة الأولى.

من جهة أخرى، وصف دونالد ترامب، كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة، أنتونى فاوتشى، بأنه «كارثة»، مضيفاً: «لو أخذنا بنصيحته لكان هناك أكثر من 500 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا». وقال «ترامب» خلال اتصال هاتفى مع أعضاء فريق حملته الانتخابية حسب شبكة بوليتيكو الأمريكية: «لقد سئم الناس من الحديث عن كوفيد-19، الناس يقولون اتركونا وشأننا، لقد تعبوا من الإصغاء لفاوتشى وكل هؤلاء الأغبياء»، وأضاف «ترامب» ساخراً: «إنه فى هذا المنصب منذ 500 عام»، فى إشارة إلى فاوتشى البالغ 79 عاماً، معتبراً أن إقالته ستكون لها نتائج عكسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية فى 3 نوفمبر.