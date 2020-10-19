"مشهد كوروني بامتياز".. لميس تستنكر تجمهر أولياء الأمور أمام المدارس

استنكرت الإعلامية، لميس الحديدي مشاهد ازدحام أولياء الأمور أمام بعض مدارس التعليم الأساسي، مشددةً على أن هذه التصرفات، ما كان يجب لها أن تحدث، وذلك بسبب مخاوف تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، خاصة أن الدولة المصرية، اتخذت عددًا كبيرًا من الإجراءات الاحترازية خلال العام الدراسي الحالي.

وقالت "الحديدي"، خلال حلقة اليوم من برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "on": "إحنا شايفين المشهد ده من أول اليوم، لكن اليوم والأمس، كان هناك مشهدين يحتاجان للوقوف أمامهما، مدرستي المقطم للتعليم الأساسي ومدرسة الخصوص للتعليم الأساسي، وهما نموذجان لهذا الازدحام".

وأضافت: "لماذا هذا التكالب والازدحام؟ لو أنتم خايفين على العيال فعلاً أولياء الأمور، أنتوا هتجيبولهم كورونا، ده مشهد مش طبيعي، ووزارة التربية والتعليم، أصدرت بيانا سريعا وضعت فيه ضوابط لأولياء الأمور والطلاب، عبر تخصيص أماكن محددة، ونشكرهم عليه".

وأوضحت، أن هذه المشكلة مسؤولية طرفين أولياء الأمور ومدير المدرسة، فالأول عليه الوعي والالتزام، والثاني عليه أن يحدد أماكن للانتظار الخاصة بأولياء الأمور من جهة، ومن جهة أخرى، عدم خروج الطلاب من باب واحد.

وواصلت: "العيال مش هيجليها كورونا جوه المدرسة، ممكن يجيلها من بره بالمنظر الغريب خارج الأبواب المتجمهرة ولزقة في بعض و3 أو 4 بس هم اللي لابسين كمامة فقط"، واصفةً هذا المشهد بأنه غير أدمي: "هو مشهد كوروني من الطراز الاول فهمي نظمي حلمي، أنا مش عارفة الناس جايبة إحساس إن أزمة كورونا خلصت منين؟ الموضوع منتهاش والفيروس لسه موجود ولسه فيه ناس بتموت صحيح العدد قليل بس لسه فيه ناس بتموت".