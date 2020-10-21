صور.. وفاءً للوعد.. محافظ كفر الشيخ يرافق نجلي شهيد سيناء إلى المدرسة

أوفى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بوعده بمرافقة معاذ، بالصف الثاني، وياسين، بـ"الروضة"، نجلي الشهيد رقيب أول عبدالرحمن عبدالعظيم الشهاوي، شهيد القوات المسلحة بشمال سيناء، يوليو الماضي، للمدرسة التي أطلق عليها اسم والدهما بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز ومدينة دسوق.

وكان المحافظ أدى واجب العزاء لأسرة الشهيد، في منزلهم بقرية شباس الشهداء، يوليو الماضي، راجيًا الله عز وجل أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه، ووعد نجله بمرافقته للمدرسة.

وزرع المحافظ ونجلي الشهيد شجره باسمه، داخل المدرسة، ورافق "نور الدين" الطفلين لداخل الفصول، ورحب الأطفال بهما، وأدوا أنشودة الشهيد.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الشهادة شرف، وأن تواجده مع نجل الشهيد زاده شرفا، مشيرا إلى أنه وجه إدارة العلاقات العامة بديوان عام بالمحافظة، بمتابعة أبناء وأسر الشهداء، بقرى ومدن المحافظة، وتقديم الخدمات كافة لهم.

وتابع اللواء جمال نور الدين، تسليم الكتب الدراسية، مشددا على عدم ربطها بالمصروفات، موجها باستمرار أعمال التطهير والتعقيم، وتفقد فصول المدرسة، واختبر التلاميذ في الإملاء وكتابة بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، مشيدا بمستوى التعليم بالمدرسة.

وشدد "نور الدين" على التزام جميع العاملين بالمدرسة والتلاميذ بارتداء الكمامات، وتوفير الوسائل التعليمية كمساعد لتعليم الطلاب، وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم.

كما تفقد المحافظ، سير العملية التعليمية بالمدرسة، واختبر الطلاب، واستمع لشرح المعلمين، موجها الشكر للعاملين بها؛ لظهور الطلاب بمستوى تعليمي مرتفع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام.