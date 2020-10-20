محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تعظيم الاستفادة من المشروعات التعليمية

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خطة مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لتطوير وتعظيم الاستفادة من المشروعات التعليمية داخل المحافظة، في لقاء موسع اليوم، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعيد محمد السعيد، مسئول صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ومحمد حسن مدير العلاقات العامة بالصندوق.

وخلال اللقاء ثمّن المحافظ دور مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع صندوق دعم المشروعات، مشيراً إلى إصداره قرارًا بإقامة منافذ لتوزيع منتجات المدارس، ووجّه إلى الاستفادة من تدريب طلاب وطالبات التعليم الفندقي.

وأضاف "نورالدين" إن المحافظة شهدت إنشاء فصول للتعدين وفصول للاستزراع السمكي، وخلال العام المقبل سيتم تخصيص مدارس للنشاطين لتخريج دفعات للعمل في المزارع السمكية، إضافة لتخصصات في صناعة السفن، ومشروع الرمال السوداء، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم إلى تدريب طلاب التعليم الفني، لتحويل الرواكد لمنتجات متعددة سواء مظلات ومقاعد تستغل في الحدائق العامة، وأشاد المحافظ بتفعيل مجموعات التقوية، مؤكداً أن المدرسة هي المنوط بها الجانب التعليمي والتربوي، والقضاء على التعليم الموازي.

وانتظمت الدراسة بالمدارس التابعة لـ 13 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ في رابع يوم دراسي، طبقًا لجدول الحضور من قبل وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، و التزمت جميع المدارس على مستوى المحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب، والتزم الطلاب بارتداء الكمامات والتباعد، منعاً لانتشار فيروس كورونا.

كما نبه المعلمون على الطلاب بعدم خلع الكمامة طول اليوم الدراسي والالتزام بالتباعد داخل الفصول وخارجها منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما جرى تسليم الكتب الدراسية.