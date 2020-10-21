4 مستندات لتغيير العنوان في البطاقة.. تعرف عليها

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان عن 4 مستندات لابد أن يوفرها المواطن للحصول على طلب تغيير عنوان البطاقة الشخصية بالمدن الجديدة.

المستندات المطلوبة

- أصل البطاقة وصورة.

- أصل إيصال كهرباء أو غاز أو مياه لم يتعدى 3 شهور.

- صورة الرخصة والأصل للاطلاع.

صورة عقد إيجار.

شروط الحصول على الخدمة

- مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

إجراءات على المواطن القيام بها

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- انتظار موعد المعاينة ولذي يُحدد عبر رسالة قصيرة SMS.

- تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات.

- استلام الخدمة والذي يُحدد عبر رسالة قصيرة SMS.

وفي حالة تغيير محل الإقامة، يُلزم المواطن قانونًا بتحديث البيانات اللازمة في البطاقة الشخصية وذلك لتجنب تلاعب الأفراد بالبيانات، وعدم تحديث بياناتهم لأغراض الغش أو التدليس، وذلك عن طريق توجه المواطن إلى أقرب موقع لمحل إقامته تابع لقطاع الأحوال المدنية من المواقع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتبلغ غرامة عدم تحديث محل الإقامة بالبطاقة بعد 3 أشهر من واقعة تغيير البيانات الفعلية للمواطن نحو 50 جنيهًا (يتم استثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من هذه الغرامة).

استمارة بطاقة الرقم القومي

هناك عدة أنواع من استمارات بطاقة الرقم القومي:

- استمارة العادية فئة 45 جنيه، تسلم البطاقة بعد 15 يومًا.

- استمارة عاجلة فئة 120 جنيهًا تسلم البطاقة بعد 3 أيام.

- استمارة مميزة فئة 170 جنيه تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.

ويمكن أيضًا للمواطن تغبير المهنة بشرط أن يحمل الشخص استمارة بطاقة الرقم القومي بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.

وتقديم المستندات المطلوبة لإثبات المهنة، مثل ختم النقابة المهنية التابع لها، وختم الإدارة في محل العمل.