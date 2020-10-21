التعليم: فصل التيار الكهربائي عن الفصول الدراسية حال سقوط أمطار غزيرة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أى تقلبات جوية قد تحدث وينتج عنها سقوط الأمطار بغزارة بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك لتوفير الحماية الكافية لجموع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، تمثلت فى فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول الدراسية بالمدارس حال تساقط الأمطار بغزارة وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات تماما، والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء التالفة ومراجعة زجاج النوافذ والأبواب والأسوار والسلالم، ومراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك بواسطة مسئول الصيانة بالمدرسة.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنه تم تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات، مع سرعة إخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة، والتأكد من عدم وجود أى معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، وحياة الطلاب والمعلمين، مؤكدا أن العملية التعليمية تسير بصورة منتظمة فى خامس أيام العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن العملية التعليمية تسير بصورة منتظمة وطبيعية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية فى خامس أيام بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن الوضع الصحى بالمدارس مطمئن للغاية، ولا يوجد أى تشابه إصابة بفيروس كورونا بين التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وأوضح وزير التعليم، لـ"الوطن"، بأن المدارس فعلت الحضور والغياب منذ اليوم الأول لبدء العام الدراسى الجديد، مع رصد وتحليل أسباب الغياب سواء صحية أو أسباب أخرى، مع التنبيه على أولياء الأمور بضرورة إخطار المدرسة بأى مشكلة صحية للطالب لاتخاذ كافة الاجراءات الصحية اللازمة، لافتا إلى أن الغياب بدون عذر قهري يعرض الطالب للفصل حال تجاوزه النسبة المحددة للغياب.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير اليوم الدراسي بجميع مدارس الجمهورية لحظة بلحظة، للتأكد من سير الدراسة وعدم وجود أى معوقات تؤثر على اليوم الدراسي، موضحا أن الجميع داخل منظومة التعليم ملتزمون تماما بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه، للحد من انتشار الفيروس، وتوفير الحماية لأبنائنا الطلاب.