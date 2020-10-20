آخر أخبار مصر.. أمطار متوسطة إلى غزيرة غدا وبدء تسليم شقق سكن مصر

تظل الأخبار الخدمية على رأس ما يبحث عنه المواطنون باستمرار، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة للمواطنين.

لذا تقدم "الوطن"، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

بدء تسليم شقق سكن مصر في العبور الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّه سيبدأ بعد غد الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020، وحتى يوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2021، تسليم 1428 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" المرحلة الأولى بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة.

وعلى العميل الفائز بالوحدة التوجه للعمارة رقم 20 بجوار موقف أوتوبيس الشباب نهاية شارع الشباب بجوار البنزينة والشهر العقاري، ومعه من البنك ما يفيد بسداد المستحقات المالية على الوحدة حتى تاريخه، وكشف حساب الوحدة وخطاب التخصيص.

بدء إجراءات تصويت المصريين بالخارج

بدأت، صباح اليوم، إجراءات تصويت المصريين في الخارج بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، بطباعة أوراق الاقتراع للاختيار بين المرشحين، فيما استعدت الهيئة الوطنية للانتخابات في الداخل للاقتراع المقرر أن يبدأ يومَي 24 و25 المقبلين.

فتح موقع التنسيق للشهادات الفنية لتقليل الاغتراب

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق أمام طلاب الشهادات الفنية لتقليل الاغتراب، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر الحالي، وحتى يوم الخميس الموافق 22 من الشهر نفسه.

الصحة تضع 12 نصيحة لمواجهة التغيرات الجوية

قدّمت وزارة الصحة المصرية، مجموعة من الإرشادات والنصائح للمواطنين، للتكيف مع التغيرات الجوية الفترة المقبلة، وذلك حرصًا من الوزارة على تقديم روشتة علاجية للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا.

ومن بين هذه الإرشادات ارتداء الكمامات للحماية قدر الإمكان من فيروس كورونا ونزلات البرد، والحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وعدم ارتداء ملابس خفيفة وثقيلة في نفس الوقت، والبقاء في المنزل حال حدوث أي تغييرات في الجو، كوجود رياح أو أتربة، وأخذ مصل الإنفلونزا قبل موسم التغيرات الجوية.

"الصحة" تقدم خدمات طبية لـ66 ألف مواطن بالمجان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ66 ألفًا و902 مواطنا من خلال 68 قافلة طبية تمّ تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

"القوى العاملة" تعلن توفير 1592 فرصة عمل في سوهاج و59 فرصة للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، توفير 1592 فرصة عمل، منها 72 فرصة لذوي القدرات الخاصة، كما أعلن أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 59 فرصة عمل على مهن مختلفة بإحدى شركات الإعاشة.

طقس الأربعاء: تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة

قالت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الصادر أنه ستتساقط الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم - سيوة - مطروح - الضبعة - الإسكندرية)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)، وتمتد متوسطة على باقي محافظات الدلتا، غدًا الأربعاء.