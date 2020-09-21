توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء

حالة الطقس وتنبؤاتها الشغل الشاغل للشارع المصري، خاصة ونحن على أعتاب فصل الخريف، المقرر أن يبدأ ألاربعاء المقبل.

ومرّت البلاد خلال الأيام الماضية بحالة من التغير في الأحوال الجوية، فأصبح الكثيرون ليس لهم حديث إلا عن معرفة كل ما هو جديد عن التلقبات الجوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد تقرير حالة الطقس على أنحاء الجمهورية خلال الأيام الـ3 أيام المقبلة، من الثلاثاء 22 سبتمبر إلى الخميس 24 سبتمبر، إذ يتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة وبعض المناطق على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية يومي الثلاثاء والأربعاء.

أما يوم الخميس فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنّه من المتوقع أن تظل فرص سقوط الأمطار قائمة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (بنسبة 30%) وعلى بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (بنسبة 20%) غدا.

درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة

الثلاثاء 22 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمي: 37 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29

الأربعاء 23 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمي: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمي: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29

الخميس 24 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28