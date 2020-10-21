محافظ كفر الشيخ يمد العمل بالوحدة الصحية بشباس الشهداء للثامنة مساءً

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تكليف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إرسال لجنة للوحدة الصحية بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، للتفتيش على أعمال الوحدة خلال الـ3 شهور الماضية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة زيادة العمل داخل الوحدة الصحية، لينتهي العمل بها في الثامنة مساء، مع التأكيد على تعليق لوحات داخلها بأسماء البنوبتجيات.

وأضاف "نور الدين"، أنه تلقى شكاوى من الأهالي بشأن الوحدة الصحية، وكان من باب أولى نقل رئيس الوحدة القروية لهذه الشكاوى إلى رئيس المدينة، وليس العكس، مشيرا إلى أنه يجب عالج أي قصور، لتقديم خدمة طبيه جيده للمواطن، مؤكدا أن أي جهد يقوم به الأطباء والأطقم الأدبيه يقابل بالثناء، وأي تقصير يجرى على إثره تحقيق مع المقصرين، موجها رئيس القرية بسرعة الإبلاغ عن الشكاوى بشكل دوري، لرئيس المدينة، لسرعة العمل على حلها.

وتفقد المحافظ ونائبه، "المركز الطبي، ومستشفى" الرياض، لمتابعة الخدمات الطبية للمرضى، وتابع صرف الأدوية لهم، مطالبا بتوفير البديل في حالة عدم وجود الدواء بالصيدلية، بدلا من إرهاق المواطن وشرائها من الصيدليات الخارجية.

وراجع اللواء جمال نور الدين، دفاتر الصيدلة، موجها بتحديد احتياجات المستشفى من الأدوية خلال الأشهر المقبلة، قبل بدء فصل الشتاء.

وأكد المحافظ، أن الوضع بالمركز الطبي والمستشفى أفضل من قبل، مشيدا بمجهود الأطباء وطاقم التمريض والعاملين بالمركز الطبي ومستشفى الرياض، مطالبا بحسن استقبال المرضى ومعاملتهم، وتخفيف آلامهم.