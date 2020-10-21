إغلاق مطبخ أشهر مطعم "كشري" في قنا لأسباب صحية

أعلنت مديرية الصحة في قنا، اليوم الأربعاء، أنها شنت حملة تفتيشية على محال بيع حلوى المولد والمطاعم، بقيادة الدكتور راجي تاوضرس، وكيل وزارة الصحة، شملت المرور على بعض المطاعم الشهيرة، وأسفرت عن إغلاق مكان تحضير الطعام في أحد أكبر محلات "الكشري" بمدينة قنا، لمخالفته الاشتراطات الصحية.

وأكدت المديرية، في بيان لها، أنه تم المرور على منافذ بيع وتصنيع حلوى المولد النبوي، استعداداً لاستقبال المولد النبوي الشريف، وزيادة العمل بمنافذ بيع حلوى المولد، وحرصاً من مديرية الصحة على أن تقدم تلك المنافذ خدماتها بصورة جيدة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة المتابعة والتفتيش المستمر علي منافذ تقديم الأغذية للمواطنين.

وشدد وكيل وزارة الصحة بقنا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة لحماية صحة المواطنين، كما تم أخد عينات من بعض المعروضات، للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية، كما أكد "تواضرس" على استمرار حملات التفتيش حسب الخطة الموضوعة، مؤكداً أن "صحة وسلامة المواطنين خط أحمر، لا يجوز التلاعب أو الإضرار به".

وكانت محافظة قنا قد شهدت افتتاح عدد كبير من منافذ بيع حلوى المولد، مع اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، في أغلب شوارع المدينة والميادين الرئيسية، وقال "عمر سيد"، بائع حلوى المولد، إن الأسعار تكاد تكون واحدة بالنسبة لأنواع "الملبن السادة، والهريسة، وجوز الهند، والدومية، والمشبك"، حيث وصل سعر الكيلو إلى 25 جنيهاً، ووصل سعر كيلو "السمسمية والفولية" إلى 40 جنيهاً، ويتراوح سعر الكيلو المشكل بين 25 و30 جنيهاً، وأضاف أن سعر العلبة زنة 2 كيلوجرام يبلغ 70 جنيهاً، فيما وصل سعر "عروسة المولد" إلى حوالي 120 جنيهاً.