عاجل.. أول لقاء لرئيسي البرلمان والشيوخ تحت القبة بعد قليل

وصل منذ قليل، إلي مقر مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، في أول حضور له بعد الجلسة الافتتاحية التي عُقدت الأحد الماضي.

وعلمت "الوطن"، أنَّ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، سيلتقي المستشار عبد لرازق بعد قليل لتهنئته برئاسة الغرفة التشريعية الثانية.

ويعد هذا اللقاء هو الأول من نوعه الذى يجمع كلا من رئيسي غرفتي النواب والشيوخ تحت القبة.

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أرسل برقية تهنئة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لانتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ. وجاء نص البرقية كالتالب: "المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ الموقر، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، فيطيب لنا أن نهديكم خالص التتهنئة القلبية وأزكاها لحوزكم ثقة الشعب ‏ونواب مجلس الشيوخ الموقر وتقلدكم لهذا المنصب الرفيع لتبدأون فصلاً جديداً للغرفة ‏الثانية في هذه المرحلة الدقيقة من مراحل العمل الوطني".‏

وأضاف رئيس البرلمان خلال برقية التهنئة: "إنها لثقة غالية صادفت أهلها رشحكم لها عمل مخلص دؤوب وسجل عامر بالعطاء، ‏وتتملذ على أيديكم نخبة متميزة من رجال القضاء الذين يجلسون مجلسه ليقموا العدل ‏بين الناس، راجين أن تتوطد أواصر التعاون بين المجلسين ليكون التواصل والتعاون بينهما ‏مثمراً، يؤتي أكله من أجل صالح شعب مصر العظيم وتحقيق ما يرنو إليه من أهداف ‏ومقاصد ليرفُل في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان، وكلل الله مسعاكم بالتوفيق والنجاح وأعانكم على ما حٌملتم".