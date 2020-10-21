ضباط يزورون مدارس ذوي الإعاقة البصرية احتفالا بيومهم العالمي

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى مد جسور التعاون البناء والتواصل الفعال مع كافة أطياف المجتمع ، لاسيما ذوى الإحتياجات الخاصة ..

وفى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم ذوى الإعاقة والعمل على تيسير مختلف الخدمات التى تقدمها الدولة لهم، وتزامناً مع الإحتفال بــ"اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء"..

فقد قامت وزاة الداخلية بتنظيم زيارات لمدراس المكفوفين بمختلف مديريات الأمن، وذلك للإحتفال مع الطلاب بتلك المناسبة..

وكان لتلك الزيارات أثراً طيباً فى نفوس الطلاب والمشرفين بالمدراس الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تفعيل المبادرات الإنسانية .