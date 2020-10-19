"الداخلية" تنجح في تحرير طفل اختطفته عصابة من سوهاج واحتجزته في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لغز بلاغ تلقاه مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج من أحد المواطنين، مُقيم بدائرة المركز عن غياب ابنه، 9 سنوات، وتلقى جده لوالده اتصالاً هاتفياً من مجهول «من رقم محدد» أبلغه خلاله بوجود حفيده بحوزته وطلب مبلغ 3 ملايين جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلاً عصابياً مكوناً من 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وأحدهم ابن عم والد الطفل، ويقيمون بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.

وقامت الأجهزة الأمنية باستهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومديريتى أمن المنوفية - الإسكندرية، وتم ضبطهم وتحرير الطفل المختطف من مكان احتجازه بشقة مستأجرة بدائرة قسم الدخيلة بالإسكندرية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر المتهم المذكور أنه نظراً لكونه ابن عم والد الطفل المختطف وعلمه بثرائه، فعقد العزم على اختطافه للتحصّل على مبلغ الفدية، واستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه الإجرامى.